Dyson dévoile un purificateur d’air portable post apocalyptique

On dirait quelque chose tout droit sorti d’un film de science-fiction. Quand vous entendez le nom de Dyson, à quoi pensez-vous ? Des aspirateurs, certainement. Des sèche-cheveux, peut-être. Des ventilateurs et purificateurs d’air ? Seulement si vous êtes un inconditionnel. Mais ce à quoi vous ne pensez certainement pas, c’est à cela.

Dyson a dévoilé le Dyson Zone, le premier combo purificateur d’air et casque. L’appareil au look de science-fiction agit principalement comme un purificateur d’air portable, avec des écouteurs en accompagnement. Le purificateur cible la pollution urbaine, tandis que les écouteurs offrent un son haute fidélité.



En tant que purificateur d’air, le Dyson Zone se concentrera sur le nettoyage de l’air que vous respirez. Le géant de la poussière a utilisé ses 30 ans d’expérience dans la purification de l’air pour concevoir tout spécialement son dernier gadget. Dans chaque oreillette, vous trouverez un compresseur qui aspire l’air à travers des filtres à double couche. Il projette ensuite deux flux d’air nouvellement purifié vers le nez et la bouche. Cet air est canalisé à travers la visière, conçue pour empêcher la dilution de l’air purifié par l’air normal et pour empêcher la formation de buée sur vos lunettes. Le purificateur surveille votre respiration pour ajuster sa puissance en conséquence.

Pour alimenter les compresseurs de chaque oreillette, vous trouverez le plus petit moteur produit par Dyson, ce qui est un exploit assez impressionnant. La société affirme que ses filtres électrostatiques capturent 99 % de la pollution particulaire, comme la poussière, le pollen et les bactéries. Avec un filtre à charbon en sus, le Dyson Zone peut capturer les gaz de la ville comme l’ozone et le dioxyde de soufre.

En ce qui concerne les écouteurs, Dyson promet un son haute fidélité, un son riche et immersif via les pilotes. Sur les écouteurs, vous trouverez également une suppression active du bruit avec un mode Conversation et Transparence inclus.

Avons-nous mentionné que tout est sans fil ? Alimenté par une batterie rechargeable, vous pouvez utiliser cet engin sans le brancher à votre téléphone.