Dyson 360 ​​Heurist, le robot aspirateur intelligent, mais signé Dyson

Fruit de cinq ans de fabrication, ce Dyson 360 Heurist propose 20% de puissance d’aspiration en plus que le Dyson 360 Eye et une mémoire bien améliorée. Vous pensez peut-être que vous n’avez pas besoin de votre aspirateur pour vous souvenir de l’anniversaire de votre belle-mère. Mais ne serait- ce pas utile qu’il sache éviter les obstacles et quels étaient les brosses appropriés à activer en fonction de la texture de vos sols ? Avec 8 LED autour de la caméra, il pourra même pénétrer dans les endroits sombres que vous ne pouvez pas atteindre, comme sous le lit, et les capteurs sur le côté de son corps lui permettent de se blottir jusqu’au mur pour évacuer la poussière tapi dans les coins. En utilisant l’application, vous pouvez guider l’aspirateur et sélectionner différents modes en fonction de la tâche. A partir de là, vous pourrez le contrôler de n’importe où, vous pouvez donc le configurer pour qu’il fonctionne avant même que vous soyez rentré à la maison. Il tient 90 minutes en mode silencieux et seulement 20 minutes en puissance maximale. Cela vous coûtera un bras pour vous offrir l’aspirateur le plus intelligent en tant que nouveau camarade de maison.