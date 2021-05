Duux Bright, pour lutter contre les pollutions intérieures

Assainir l’air intérieur doit devenir un réflexe prioritaire, encore plus en période de crise sanitaire. Un air plus pur permet de réduire la propagation des virus et d’améliorer son bien-être en intérieur de manière continue. Selon l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, les Français passent 85 % de leur temps dans des endroits clos (transport, bureau, écoles, maison) dont l’air s’avère jusqu’à 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur.

Duux, leader européen des solutions grand public pour le traitement de l’air dans l’habitat, propose des solutions intelligentes au design contemporain pour retrouver un air sain tout en améliorant notre bien-être en intérieur. Bright est l’un des derniers purificateurs lancés par la marque pour lutter contre les pollutions intérieures et prendre soin de notre bien-être. Ce produit connecté, qui s’inscrit dans la tendance de l’IoT, se démarque autant par ses spécificités et ses performances que par son design attractif.

En plus d’inviter à respirer autrement, Duux repense également l’esthétique de ses produits du quotidien afin qu’ils puissent se fondre dans le décor et être en harmonie avec tout type d’intérieur. En ce sens, la marque propose ainsi des solutions empreintes d’un style design de qualité, « Designed for better air », afin de proposer la meilleure expérience de vie à ses utilisateurs. Minimalistes et intemporels, les produits de la marque se fondent dans tous les intérieurs ; à la pointe de la technologie, Duux propose une large gamme de produits connectés, compatibles Android et iOS. L’application permet de piloter les produits et de contrôler la qualité de l’air en temps réel par exemple. Ses produits sont compatibles avec les assistants vocaux Google, Amazon Alexa.

