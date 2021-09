DTS et Vestel apportent l’audio immersif DTS:X à la nouvelle génération de téléviseurs

Profitez d’un son immersif DTS:X directement à partir de votre téléviseur.

DTS a annoncé aujourd’hui que Vestel, l’entreprise électronique turque leader, a obtenu la certification DTS:X pour sa nouvelle gamme de téléviseurs. DTS:X for TV est une solution audio immersive complète conçue pour les architectures SoC TV single-core et dual-core, et est entièrement rétrocompatible avec tous les contenus encodés DTS existants, y compris les disques Blu-ray Master Audio DTS:X et DTS-HD® et DTS Digital Surround. La solution comprend également le dernier décodeur de streaming immersif DTS:X à haut rendement pour la diffusion de contenu à partir des services OTT.

« Nous sommes fiers d’être l’un des premiers fabricants européens de téléviseurs certifiés pour DTS:X », a déclaré Barış Altınkaya, directeur général adjoint du marketing et de la gestion des produits, Vestel. « Chez Vestel, nous nous efforçons continuellement d’améliorer la qualité du son de la télévision, et avec DTS:X, nous pouvons maintenant repousser les limites de ce qui est possible pour offrir une expérience sonore ambiophonique multidimensionnelle et transformationnelle, directement à partir des téléviseurs eux-mêmes. »

« Apporter DTS:X à une audience télévisée grand public grâce à notre collaboration avec Vestel est un moment historique pour l’audio TV immersif en Europe », a déclaré Gabriel Cosgrave, directeur général, EMEA, Xperi. « Des millions de consommateurs de plus ont maintenant la possibilité de profiter d’un son entièrement immersif directement à partir de leur téléviseur, ce qui signifie que leur expérience de divertissement à la maison peut vraiment prendre vie. »

Les téléviseurs avec DTS:X sont compatibles avec tout contenu DTS connecté au téléviseur à partir des services de streaming HDMI, USB et OTT. La solution comprend un transcodeur DTS:X capable de produire un son DTS Digital Surround sur S/PDIF et ARC (canal de retour audio) et peut produire un flux binaire DTS:X sans perte via eARC (canal de retour audio amélioré) vers des périphériques connectés tels que des des barres de son ou des récepteurs A/V compatibles DTS:X pour une expérience de divertissement à domicile DTS sans faille. La solution DTS:X pour la télévision est un must-have pour le programme IMAX Enhanced, et elle a également été adoptée dans la spécification Digital Video Broadcast (DVB) pour l’Europe. DTS:X for TV est compatible avec la solution de post-traitement audio DTS Virtual:X pour offrir la meilleure expérience audio possible à partir de contenu immersif diffusé sur les haut-parleurs internes d’un téléviseur.