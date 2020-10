Doom Eternal : The Ancient Gods Episode 1 disponible le 20 octobre

Premier épisode d’un DLC en deux parties, The Ancient Gods, Épisode 1 permettra aux joueurs d’incarner à nouveau le Doom Slayer et les enverra affronter un mal ancien éveillé par l’apparition d’un déséquilibre dans les cieux. Dans ce nouveau chapitre de l’histoire de Doom Eternal, les joueurs devront tuer de nouveaux démons redoutables dans des environnements encore jamais vus dans l’univers de Doom.

The Ancient Gods, Épisode 1 sera disponible gratuitement pour tous les possesseurs du Pass Year One de Doom Eternal ou de la Deluxe Edition du jeu. Le Pass Year One inclut l’accès aux deux premiers DLC du jeu. Pour les joueurs ne possédant pas ce Pass, The Ancient Gods, Épisode 1 pourra être acheté individuellement : il n’est ainsi pas nécessaire de posséder Doom Eternal pour pouvoir acheter et jouer à DLC. De plus, The Ancient Gods, Épisode 1 comprend un accès gratuit au Battlemode.

DOOM Eternal : The Ancient Gods, Episode 1, isponible le 20 octobre 2020 sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Google Stadia.