Donnez-vie à votre jardin ou votre terrasse avec l’éclairage connecté d’Innr

Avec l’arrivée de la belle saison, Innr, spécialiste des éclairages connectés, vous propose d’illuminer vos extérieurs. La vaste gamme de luminaires outdoor de la marque néerlandaise offre un ensemble de solutions simples, abordables et élégantes pour habiller de lumières vos jardins et terrasses.

L’été approchant, les soirées s’allongent et les repas en extérieur se font plus nombreux. Profitez de votre jardin, votre terrasse ou votre balcon, même lorsque le jour décline avec les solutions d’éclairages intelligents d’Innr. Aussi bien utilitaires, le long d’un chemin ou à l’entrée d’un garage, qu’esthétiques dans vos parterres, jardinières et salons de jardin, les possibilités qu’offrent des luminaires connectés sont innombrables. Avec un choix de plus de 16 millions de couleurs, une intensité réglable et de nombreux modules, il n’a jamais été aussi facile de créer une ambiance sur mesure pour vos extérieurs.

Si vous souhaitez un éclairage doux le long d’un chemin, pour souligner un massif ou une terrasse, Innr vous propose une bande LED flexible de 2 ou 4 mètres. Elle s’adapte aisément à n’importe quel contour et diffuse une lumière homogène apaisante particulièrement adaptée aux soirées. Pour un éclairage plus large afin de couvrir un portail, une entrée ou une façade, optez pour des spots intelligents. Ces derniers se fixent aussi bien à un mur ou à une clôture qu’au sol grâce à leurs broches de mise en terre pour convenir à tous les usages. Leurs têtes pivotent pour fournir l’orientation idéale afin d’éclairer une zone spécifique ou, au contraire, couvrir une surface plus large et diffuse. Avec leurs options de réglages d’intensité et de couleurs, les spots d’extérieur Innr ne sont pas seulement utiles mais peuvent également illuminer vos arbres ou votre salon de jardin pour des ambiances très tendances.

Grands classiques des éclairages de jardin, les luminaires sur pied se déclinent maintenant en version connectée avec Innr. Elégantes avec leur forme cylindrique en noir mat, les bornes Innr diffusent une lumière enveloppante entièrement personnalisable. Que vous les utilisiez pour jalonner une allée, pour souligner un parterre ou pour réhausser une jardinière, les luminaires de la marque néerlandaise s’adaptent à toutes les situations. Piquez-les simplement dans l’herbe ou entre les plantes pour apporter une touche décorative à vos espaces extérieurs. Placez-les à proximité d’une terrasse ou d’un salon de jardin pour habiller vos soirées sur mesure d’une douce lumière.