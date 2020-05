Dolby Atmos Music accessible à domicile avec Tidal et Dolby

La plateforme mondiale de streaming de musique et de divertissement, TIDAL, et Dolby Laboratories, leader dans les technologies de divertissements immersifs, s’associent pour offrir l’expérience Dolby Atmos Music à la maison. Dans les jours à venir, les amateurs de musique pourront profiter de cette expérience audio immersive haut-de-gamme via leurs barres de son, téléviseurs et systèmes home cinema AVR compatibles avec Dolby Atmos.

Pour profiter de cette expérience, les utilisateurs de TIDAL Hifi devront connecter leurs appareils équipés en Dolby Atmos à un lecteur streaming compatible avec la dernière version de l’application TIDAL.

Les lecteurs compatibles :

· Apple TV 4K

· Fire TV Stick 4K

· Fire TV Cube

· Fire TV Stick (2ème generation)

· Fire TV (3ème génération)

· NVIDIA SHIELD TV ou NVIDIA SHIELD TV Pro (2019 ou nouveaux modèles).

L’application TIDAL est également disponible sur les téléviseurs Android Sony et Philips compatibles Dolby Atmos pour permettre aux utilisateurs de vivre l’expérience Dolby Atmos Music en natif via les haut-parleurs du téléviseur, une barre de son connectée ou un système home-cinema(compatibles Dolby Atmos).

Pour profiter facilement de Dolby Atmos Music, TIDAL Hifi active automatiquement l’option si un appareil compatible avec Dolby Atmos est détecté.

Pour trouver les titres compatibles en Dolby Atmos, il suffit de se rendre sur la page d’accueil de l’application et cliquer sur la rubrique « Disponible en Dolby Atmos », ou de taper « Dolby Atmos » dans la barre de recherche. Il existe également des playlists « At Home », dédiées à différents styles de musique, de la pop au Hip-Hop en passant par le Jazz.

Dolby Atmos Music est disponible pour les utilisateurs de TIDAL ayant souscrit à la formule « HiFi », qui propose déjà un son de haute qualité.

Les utilisateurs peuvent également découvrir Dolby Atmos Music sur TIDAL Hifi via un smartphone Android ou une tablette compatible Dolby Atmos.

TIDAL offre un essai gratuit de 60 jours, afin de découvrir Dolby Atmos Music (offre limitée aux nouveaux abonnés). Plus d’informations ici.

Depuis son lancement en décembre, la bibliothèque musicale de TIDAL en Dolby Atmos continue de s’agrandir et propose aujourd’hui des albums et titres à succès, dont les tubes « 7 rings » d’Ariana Grande, « After Hours » de The Weeknd et « Señorita » de Shawn Mendes et Camila Cabello.

Dolby Atmos Music permet aux mélomanes de s’immerger dans leur musique préférée d’une toute nouvelle façon. Elle plonge les auditeurs au cœur d’une chanson, révélant tous les détails perdus lors des enregistrements stéréos. Ils peuvent ainsi découvrir des détails cachés et des subtilités d’une clarté inégalée. Qu’il s’agisse d’un orchestre complexe qui enveloppe l’auditeur, d’un solo de guitare légendaire qui emplit la pièce, d’un déluge de basses qui vient balayer l’audience, ou du souffle subtil d’un chanteur entre les paroles de sa chanson, Dolby Atmos permet de révéler chaque détail et chaque émotion, reproduisant fidèlement l’intention de l’artiste.

Pour en savoir plus sur Dolby Atmos Music ou Tidal HiFi, rendez-vous sur le site Music.Dolby.com ou TIDAL.com/DolbyAtmos