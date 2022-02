“Docteur Strange : la bande annonce dévoilée lors du Super Bowl

La nouvelle bande-annonce du film Marvel Studios “DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS” entraine les spectateurs dans l’univers renversant aux possibilités infinies du multivers. Le film arrive en salles en France dès le 4 mai prochain.

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Au casting, les comédiens Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film est réalisé par Sam Raimi, et produit par Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll et Jamie Christopher sont les producteurs exécutifs. Le scénario est écrit par Michael Waldron.