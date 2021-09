DJI OM 5, plus mobile, plus petit et plus accessible

Que vous soyez un vlogger en herbe ou que vous vouliez vraiment que tout ce que vous filmez sur votre smartphone ait une stabilité digne d’une Steadicam, le DJI OM 5 (159 €, disponible à la commande maintenant) réclame une place dans votre sac à dos. La mise à jour de cinquième génération de la gamme de nacelles mobiles de la société est nettement plus légère et plus petite que l’OM 4 de 2020, tout en conservant sa stabilisation à 3 axes stable, son système de montage magnétisé intelligent et sa technologie de suivi ActiveTrack collante (cette dernière gracieuseté de l’excellent compagnon Mimo de DJI application).

Autre nouveauté, le bras extensible, parfait pour ajouter un peu de distance entre vous et la caméra lors du vlogging, tandis qu’une pince de lumière de remplissage en option maintient votre visage illuminé dans des conditions plus sombres. Nous avons un échantillon de l’OM 5 entre nos mains en ce moment, alors surveillez très bientôt notre examen approfondi.