DJI Mini 3, le drone petit mais costaud

Plus tôt cette année, le Mini 3 Pro de DJI a fait son chemin dans nos cœurs. Avec cinq étoiles sur cinq dans notre examen, ce petit drone offrait un capteur sérieux et un excellent évitement d’obstacles. Mais il n’était pas bon marché. Après un drone qui frappe sous la barre magique des 250 g mais dont le prix est un peu inférieur au sol ? Entrez dans le nouveau DJI Mini 3 – le dernier drone de la marque qui supprime certaines fonctionnalités “Pro” pour un drone d’entrée de gamme plus accessible.

Le plus récent ajout de DJI à sa gamme assez large de quadricoptères à caméra, le Mini 3 pèse un peu moins que son homologue Pro : en dessous de 249 g. Pourquoi est-ce important? Eh bien, cela signifie que le Mini 3 entre dans la catégorie des drones qui peuvent voler à moins de 50 m au-dessus des personnes et dans les villes, villages et autres zones où les modèles plus gros et plus lourds comme le Mavic 3 sont interdits. De plus, il est facile à emporter avec vous, de poche en fait. Ce mini dépliant se plie jusqu’à seulement 148 × 90 × 62 mm.

Ne vous laissez pas tromper, cependant, le Mini 3 est toujours très chaud. Il arbore le même capteur que le modèle Pro, capturant des vidéos HDR 4K/60 im/s et des clichés 48 MP. Il y a une ouverture f/1.7, un zoom 4x et le capteur fonctionne pendant la nuit. De plus, le drone peut cadrer des prises de vue à la fois horizontalement et verticalement, sans aucune gymnastique compliquée dans les airs.

Grâce à l’exclusion de quelques fonctionnalités et à son poids plus léger, DJI a ajouté une autonomie supplémentaire à la batterie du Mini 3. Il offrira jusqu’à 38 minutes de temps de vol (4 minutes supplémentaires par rapport au Pro), que vous pouvez mettre à niveau jusqu’à 51 minutes. avec la batterie en option. Soyez averti que cela pousse le drone au-delà de la limite de 250 g, vous devrez donc respecter la réglementation sur les drones.

En termes de fonctionnalités, vous trouverez de nombreux avantages auxquels vous vous attendez. Il y a un décollage automatique, un retour à la maison, un vol stationnaire précis et il résiste au vent jusqu’à 10,7 m/s. Que manque-t-il à celui-ci ? Il perd des capteurs optiques autour de la caméra pour des prises de vue améliorées, et la transmission vidéo n’est pas aussi forte à seulement 10 km. La plus grande perte est sans doute l’évitement d’obstacles présenté. Avec le Mini 3 considéré comme un drone pour les débutants, la perte de cette fonction d’assistance au combat pique un peu. Cependant, nous parlons d’une économie de quelques centaines de livres. Cela en vaut la peine? C’est à vous de décider.

Vous pouvez commander le DJI Mini 3 directement auprès de DJI à partir d’aujourd’hui. Ceux aux États-Unis n’auront pas longtemps à attendre, le drone étant déjà disponible. Les pilotes en herbe se l’offriront pour 489 €.