DJI Mini 2 SE, des sensations aériennes bon marché

Vous avez envie de prendre votre envol avec style, mais rebuté par le prix demandé de plus de 500 € du DJI Mini 3 ? Le fabricant de drones a entendu vos appels haut et fort et a proposé une solution : le DJI Mini 2 SE, considérablement plus abordable.

Partageant de nombreuses caractéristiques de son compagnon stable aux spécifications plus élevées et au prix plus élevé, cette variante modifiée du modèle Mini 2 vieillissant ne coûte que 389 € pour son forfait de base (et 529 € pour un pack Fly More Combo comprenant deux extra batteries, un concentrateur de charge, un sac de transport et des hélices de rechange supplémentaires).

Surtout, le Mini 2 SE arrive juste en dessous de la marque de poids magique de 250 g, ce qui signifie qu’il peut être légalement piloté dans la plupart des endroits. Les drones plus lourds sont soumis à de sévères restrictions en ce qui concerne l’endroit où ils peuvent être pilotés, mais cela – comme tous les modèles de marque Mini de DJI – est autorisé pour une utilisation dans les sites récréatifs, commerciaux et industriels, ainsi que pour le vol à moins de 50 m de personnes ( et au-dessus des personnes). Éloignez-vous simplement des sites militaires, des aéroports et des grandes foules et tout ira bien.

Et vous ne serez pas trop pressé une fois que le Mini 2 SE est dans les airs, grâce à une autonomie de 31 minutes et à une résistance au vent de niveau 5 pour le maintenir stable et contrôlable. Le décollage et l’atterrissage peuvent être gérés en appuyant sur un bouton dans l’application ou sur le contrôleur, et le suivi GPS signifie que le drone peut automatiquement revenir à son point de décollage et atterrir lui-même. DJI revendique une portée de contrôle allant jusqu’à 10 km, que nous vous déconseillons de mettre à l’épreuve.

Quant à la caméra embarquée, elle utilise un capteur CMOS de 1/2,3 pouces qui prend des photos de 12 MP et enregistre des vidéos à 2,7 K et est monté sur un cardan à 3 axes pour le maintenir stable et à niveau pendant que le drone est en place. mouvement.

Même si les fonctionnalités pâlissent un peu par rapport aux modèles DJI Mini 3 Pro et Mini 3, la plus grande accessibilité est le gros tirage ici. Pour les pilotes potentiels opérant avec un budget limité, cette chose pourrait être juste le billet pour un nouveau monde passionnant de photographie aérienne et de vidéographie. Recherchez-le en vente à partir du 22 mars 2023