DJI Mavic Air 2, vol à 10 km et autonomie plus longue

Il n’y a sans doute pas de meilleur moment pour prendre des photos aériennes de votre propre quartier tout en étant coincé chez vous. Et le Mavic Air 2 de DJI s’en chargera en 4K pour un temps de vol pouvant aller jusqu’à 34 minutes.

Ce drone pliable embarque un capteur d’image CMOS 1/2 pouce plus grand, une batterie plus grande et un nouveau contrôleur. Les images capturées sur l’appareil photo de 48 Mégapixels atteignent jusqu’à 60 images par seconde et incluent un « HDR amélioré » pour toutes les images, y compris la vidéo et le panorama.

DJI a également ajouté un mode Hyperlapse 8K, pour des vidéos time-lapse 8K incroyablement détaillées des livreurs Deliveroo. Avec un poids de 570 g, il coûte le même prix que le Mavic Air d’origine au lancement (849 €), mais avec une portée accrue de 4 km à 10 km.