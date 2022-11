DJI Mavic 3 Classic, le drone qui en donne beaucoup plus pour moins d’argent

Une liste de fonctionnalités simplifiée est synonyme de baisse de prix significative…

Le DJI Mavic 3 est un drone avec caméra fantastique. Mais DJI pense clairement qu’il y a encore de la place sur le marché. D’où la sortie du DJI Mavic 3 Classic, une nouvelle édition (un peu) épurée du quadricoptère un peu moins cher que le modèle Mavic 3 standard : 1499 € le drone seul, et 1599 € avec un chargeur et la radiocommande DJI RC-N1.

À bien des égards, le Classic est indiscernable de l’original. Il présente la même conception globale et la même configuration de vol, avec une batterie entièrement chargée fournissant jusqu’à 46 minutes de temps d’antenne, un système de transmission O3+ avec une portée allant jusqu’à 15 km et une suite de capteurs omnidirectionnels pour détecter et éviter les obstacles. Il est également compatible avec les mêmes chargeurs de batterie, hélices et contrôleurs que le modèle d’origine.

D’après ce que nous pouvons voir, les différences résident principalement dans un appareil photo légèrement dégradé. Ne vous inquiétez pas, cependant : le Classic a le même capteur principal 4/3 CMOS 20 MP de marque Hasselblad que le modèle standard, et peut enregistrer des vidéos 5,1K jusqu’à 50 im/s et des vidéos 4K jusqu’à 60 ips, ainsi que des clips au ralenti. (4K/120 im/s et 1080p/200 im/s). Il peut capturer jusqu’à 12,8 arrêts de plage dynamique, enregistrer avec une compression H.264 ou H.265 et dans trois profils d’image : standard, HLG et D-log. Tout pareil jusqu’à présent.

Ce que vous perdez, c’est l’objectif zoom secondaire, qui sur le modèle standard Mavic 3 utilisait un capteur 12 MP et était globalement beaucoup moins impressionnant en termes de qualité que l’appareil photo principal. Un peu moins de drone pour un peu moins d’argent ? ● Le Mavic 3 Classic (radiocommande DJI) comprend un chargeur et la radiocommande DJI RC. Il est disponible au prix de 1749 €.

● Le Kit DJI Mavic 3 Fly More comprend deux batteries de vol intelligentes, une station de recharge de batterie (100 W), un chargeur pour voiture de 65 W, trois paires d’hélices à faible bruit et un sac de transport convertible DJI. Il est disponible au prix de 599 €.