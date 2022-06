DJI lance trois nouveaux outils de tournage portables pour les créateurs

Non, ce ne sont pas des drones. DJI propose deux nouveaux cardans et un système de transmission.

Lorsque vous entendez DJI, les drones sont probablement les premiers qui vous viennent à l’esprit. Ou peut-être des gens sur scène avec des écouteurs qui jouent de la musique. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas ce que fait DJI. En plus des drones, DJI propose une gamme d’autres caméras et une technologie de tournage portable. Et la société lance trois nouveaux outils adaptés aux créateurs. Les nouveaux RS 3 et RS 3 Pro rejoignent la gamme DJI RS, aidant les créateurs à obtenir le bon cliché pendant le tournage. Et dans une toute nouvelle catégorie, le géant de la technologie lance le DJI Transmission, un système sans fil longue portée pour la vidéo.

Gimbal jusqu’au bout : un aperçu des nouveautés DJI

La tête d’affiche, le RS 3, est un nouveau système de verrouillage automatique qui libère et déplie le cardan lorsque vous êtes prêt à l’utiliser, puis le retire soigneusement lorsque vous avez terminé. Vous pouvez le faire pendant que la caméra est encore montée, ce qui vous évite le charivari habituel. Notamment, le RS 3 bénéficie d’une amélioration de 20% de la stabilisation par rapport au modèle de l’année dernière. Bien que cela puisse ne pas ressembler à des sauts et des limites, cela se remarquera certainement dans le contenu.

Sur le RS 3, vous trouverez également le mode veille en appuyant sur un bouton, la mémoire de position, un bouton d’obturateur Bluetooth, un écran rabattable OLED plus grand de 1,8 pouces, la prise en charge des applications et 12 heures d’autonomie sans compter le système de changement rapide. Le système pèse environ 1,3 kg et peut supporter jusqu’à 3 kg de poids de caméra.

En ce qui concerne le modèle Pro, c’est un cardan plus lourd à 1,5 kg, mais qui contiendra 4,5 kg de qualité de caméra, pour les capteurs sérieux sur le marché. En tête d’affiche, le RS 3 Pro est une fonction de télémètre LiDAR qui utilise des capteurs LiDAR et un moteur amélioré pour améliorer la mise au point automatique et l’étalonnage. De nombreuses autres fonctionnalités, telles que l’affichage, la prise en charge des applications et le bouton d’obturation Bluetooth.

Dans un monde où la compatibilité est généralement une contrainte, la compatibilité des caméras DJI est un spectacle à admirer. Les deux nacelles RS 3 sont compatibles avec plus de 60 caméras d’au moins 7 fabricants différents. La version Pro prend en charge un total de 79 caméras de 8 fabricants.

Le nouveau système de transmission vidéo longue portée de DJI

Dans un tout nouveau produit pour DJI, le fabricant de technologie a annoncé un système de transmission vidéo longue portée qui s’appelle… la transmission DJI. Le système comprend un contrôle et un moniteur séparés pour des caméras et des drones DJI. Il vous permet de surveiller et d’enregistrer des vidéos à distance, tout en ajoutant des commandes pour les cardans, la caméra, etc. pendant l’utilisation. Fini les longues perches pour appuyer sur le bouton d’enregistrement de votre drone. Ce n’est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais vous pourrez le faire maintenant (moins la longue perche) !

DJI Transmission a une portée allant jusqu’à environ 6 km, vous pourrez donc l’utiliser avec un drone au loin ou sur un terrain de production professionnel. Il transmet la vidéo en 1080p/60 im/s avec une latence ultra-faible de bout en bout vers le moniteur 7 pouces. Le système prend en charge 23 canaux, ce qui le rend adapté à une utilisation à grande échelle.

Si vous êtes un cinéaste passionné et que vous cherchez à vous procurer certains des nouveaux équipements de DJI, nous avons de bonnes nouvelles. Le RS 3 est disponible auprès de DJI maintenant pour 549 €, et le RS 3 Pro est également disponible maintenant, mais pour 869 €. La transmission sera disponible dans la boutique DJI pour 2200 € en septembre. La transmission n’est probablement qu’un outil adapté aux pros, mais les deux nouveaux cardans pourront aider les créateurs à n’importe quelle étape à améliorer leur contenu.