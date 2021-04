DJI Air 2S, le (nouveau) nouveau roi des drones photo

Au menu : des vidéos 5,4K et des clichés 20 MP grâce à un grand capteur 1 pouce. Les photographes aériens et les vidéastes ont un nouveau joujou à glisser dans leur sac – et il est vraiment minuscule. Le successeur du Mavic Air 2 est déjà arrivé : ce DJI Air 2S (à partir de 999 €, disponible maintenant) est le plus petit drone photo à être livré avec un capteur de 1 pouce à bord. Il est capable de capturer des vidéos 4K à 60 im/s ou des vidéos 5,4K à 30 im/s ainsi que des images fixes de 20 MP.

Une stabilisation 3 axes maintient tout cela stable et fluide, tandis que les vidéastes peuvent compter sur les 8 Go intégrés, plus une microSD). La durée de vie de la batterie est de 31 minutes par charge, tandis qu’une version mise à jour de la technologie de transmission OcuSync de DJI donne à l’Air 2S une autonomie allant jusqu’à 12 km. Dommage que les tarifs s’envolent eux aussi à 150 € de plus que la génération précédente, et même 300 € de plus en version Fly More, avec des filtres, deux batteries, une station de charge et une sacoche de transport.