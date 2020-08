Divacore fête neuf ans d’audio sans fil français

En neuf années, Divacore, la startup de la French Tech, a innové avec audace et démontré sa maitrise de la miniaturisation audio avec quatre générations d’écouteurs 100% sans fil. Aujourd’hui, l’enthousiasme reste intact de “démocratiser un audio sans fil de qualité partout et pour tous” tel qu’ambitionné par David Grasso, Fondateur et CEO de Divacore, dès ses débuts.

“De la conception jusqu’au client final, nous maîtrisons l’intégralité de notre chaîne de production avec un contact privilégié avec chacun et c’est une prouesse dont nous sommes fiers” confirme Linh Tran, CMO de Divacore.

Cet été, la marque propose à ses fans concours, cadeaux et offres exceptionnelles sur toute la gamme de casques, écouteurs et enceintes sans fil. Du 7 au 31 août 2020, des offres exceptionnelles sur toute la gamme Divacore sont valables sur son site, amazon et toutes les marketplaces. La livraison est offerte, avec deux ans de garantie.

– Ktulu II 25 € au lieu de 49 €

– Ktulu II + 29 € au lieu de 59 €

– Bloop 49 € au lieu de 99 €

– Redskull 35 € au lieu de 69 €

– NoMad 49 € au lieu de 99 €

– NoMad+ 59 € au lieu de 119 €

– Hey By Jo 49 € au lieu de 119 €

– Addict 69 € au lieu de 99 €