Dites bonjour à la nouvelle Nintendo Switch OLED

La rumeur sur la console Switch Pro s’est avérée être le nouveau modèle OLED de Nintendo Switch, comme annoncé par Nintendp aujourd’hui. Ce n’est malheureusement pas une version plus puissante, compatible 4K – mais si vous êtes un grand fan de Switch ou que vous attendiez une version plus premium, cela pourrait valoir le coup.

La Switch OLED a un écran plus grand de 7 pouces (OLED, évidemment) et promet une meilleure qualité sonore, avec une béquille plus grande et plus stable, double le stockage interne à 64 Go et un nouveau dock avec un port LAN filaire. En d’autres termes, il s’agit moins d’une mise à niveau de mi-génération que d’une poignée d’améliorations modestes.

Pourtant, si vous cherchez la meilleure façon de jouer à Metroid Dread cet automne, c’est probablement là que cela se passe. Metroid Dread est la suite directe de Metroid Fusion et le nouvel épisode de la saga Metroid en 2D qui a débuté avec le tout premier jeu Metroid sur NES. Suivez les nouvelles aventures de la chasseuse de primes intergalactique Samus Aran dans Metroid Dread, et de manière encore plus immersive sur écran OLED. La Switch OLED sera lancé parallèlement à ce jeu le 8 octobre prochain et se vendra 350 $ US aux États-Unis – aucun mot encore sur les prix en France à ce jour.

À son lancement, le modèle sera disponible en deux coloris différents :

• Nintendo Switch (modèle OLED) avec station d’accueil et manettes Joy-Con blanches, qui inclut des manettes Joy-Con blanches, une unité principale noire et une station d’accueil blanche.

• Nintendo Switch (modèle OLED) avec manettes Joy-Con bleu néon / rouge néon, qui inclut des manettes Joy-Con bleu néon et rouge néon, une unité principale noire et une station d’accueil noire.