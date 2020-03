Disneyland Paris redistribue 15 tonnes de denrées alimentaires à des associations solidaires

Durant la fermeture temporaire du Resort, Disneyland Paris s’est rapproché de différentes associations nationales et locales – telles que le Secours populaire français et les Restaurants du Cœur – afin de leur redistribuer plus de 15 tonnes de denrées alimentaires.

Cette opération de donation de grande ampleur a été rendue possible grâce à la mobilisation des Cast Members, qui ont identifié, collecté et redistribué au plus vite ces produits frais : salades, fruits, produits laitiers, etc…

« De tels soutiens de la part de nos partenaires privés comme Disneyland Paris, nous sont précieux afin de maintenir les aides d’urgence et notamment alimentaires auprès des personnes les plus fragiles, » a expliqué Emilie Lafdal, directrice des Relations et Partenariat privés du Secours Populaire.

Disneyland Paris s’engage depuis de nombreuses années à réduire le gaspillage et à soutenir la communauté locale. Tout au long de l’année, de nombreuses initiatives sont mises en place par la destination pour sensibiliser et engager ses visiteurs et ses Cast Members : signalétiques d’information dans les restaurants buffets, mais aussi collecte des déchets organiques issus de la préparation des repas dans l’ensemble de ses restaurants…