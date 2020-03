Disney + bientôt sur les téléviseurs Sony Android TV

Dès le mardi 7 avril, l’application Disney+ sera disponible en France sur la majorité des téléviseurs BRAVIA Sony Android TV (modèles Sony Android TV lancés depuis 2015). Grâce à cette application, les utilisateurs pourront accéder directement au service de streaming Disney+ depuis la page d’accueil de leur téléviseur en souscrivant un abonnement.

Disney+ propose plus de 500 films, plus de 300 séries et une liste de 26 programmes Disney+ Originals exclusifs tirés du catalogue emblématique de la société où se côtoient de grands noms du divertissement tels que Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Fournisseur de divertissement familial, le service réunit certaines des franchises et histoires les plus appréciées, les plus célèbres mais aussi les plus attendues au monde, notamment « The Mandalorian » du producteur et scénariste Jon Favreau, mais aussi des films à succès comme « Captain America : Civil War » ou encore des séries mythiques de Disney comme « Hannah Montana ».

Pour profiter de tous ces programmes de divertissement, les téléviseurs Android BRAVIA de Sony offrent une qualité d’image et de son inégalée, ainsi que plusieurs technologies et fonctionnalités exclusives. Nombre d’entre eux prennent en charge le format HDR Dolby VisionTM pour afficher une luminosité saisissante, des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes, tandis que leur compatibilité Dolby AtmosTM apporte une nouvelle spatialisation du son et plus de réalisme audio pour parfaire l’expérience Disney+.