Disney+ arrive (aussi) sur Amazon Fire TV Stick et les tablettes Fire

Disney+, le nouveau service de streaming de The Walt Disney Company, sera disponible le 24 mars sur les appareils Amazon en France, notamment les lecteurs multimédias en streaming Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K, ainsi que les tablettes Fire compatibles.

Disney + offre aux fans de tous âges une nouvelle façon de découvrir le contenu inégalé des marques de divertissement emblématiques de la société, comprenant Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, ainsi qu’une programmation originale inédite incluant des longs-métrages, des séries, des documentaires et des courts-métrages créés exclusivement pour le service, tels que The Mandalorian, High School MUSICAL : la Comédie Musicale, la SERIE et Le Monde selon Jeff Goldblum.

Sur les Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K, trouver l’application et le contenu Disney+ sera un jeu d’enfant avec Alexa : les abonnés pourront utiliser leur télécommande vocale Alexa incluse ou leur appareil Echo associé. Le contenu Disney+ sera inclus dans la fonction de recherche universelle de Fire TV, ce qui facilitera la recherche et la découverte de contenus par commande vocale. Une fois l’application disponible, les abonnés pourront demander :

– “Alexa, trouve Disney+”

– “Alexa, ouvre Disney+”

– “Alexa, mets [nom du contenu]”

– “Alexa, trouve les films Star Wars.”

Les détenteurs de tablettes Fire pourront télécharger des films, des séries ou des courts-métrages et les regarder quand ils le souhaitent. Ils pourront également mettre en pause un programme sur leur Fire TV Stick et poursuivre la lecture sur leur tablette Fire, en déplacement, où qu’ils se trouvent.

Les clients de Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K et de tablettes Fire compatibles pourront s’inscrire pour un essai gratuit de sept jours directement sur leur appareil Amazon à partir du 24 mars, après quoi, ils seront facturés 6,99 € par mois ou 69,99 € pour un abonnement annuel. Si un client s’est inscrit à Disney+ sur un autre appareil, il lui suffira de se connecter à son compte.