Disney+ : 32 créations « Disney+ Originals » en streaming dès aujourd’hui

Disney+, le très attendu service de streaming de The Walt Disney Company (TWDC), vient d’être lancé en France, quinze jours après le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie et la Suisse. En prévision d’une forte demande, et soucieux de soutenir l’effort collectif pour le bon fonctionnement des infrastructures haut débit, le service a réduit d’au moins 25% l’utilisation globale de sa bande passante.

Avec 32 créations « Disney+ Originals », plus de 500 films et des milliers d’épisodes de séries, Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour voir et revoir à loisir quelques-unes des œuvres les plus appréciées, issues des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic… et bien plus encore !

Dès aujourd’hui, les abonnés peuvent découvrir 32 créations « Disney+ Originals » parmi lesquelles :

• THE MANDALORIAN, du scénariste et producteur délégué Jon Favreau, première série en prises de vues réelles se déroulant dans l’univers Star Wars, (4 épisodes au lancement)

• HIGH SCHOOL MUSICAL : LA COMEDIE MUSICALE, LA SERIE, une nouvelle approche de la saga à succès avec de nombreuses références, un style documentaire et une bande son qui comprend neuf chansons originales qui devraient ravir les fans des 3 films, (3 épisodes au lancement)

• LE MONDE SELON JEFF GOLDBLUM, une série documentaire de National Geographic dont chaque épisode est consacré à un objet en apparence ordinaire, pour en dévoiler les secrets, (3 épisodes au lancement)

• LA BELLE ET LE CLOCHARD, une nouvelle version en prises de vues réelles du grand classique d’animation de 1955.



Parmi les autres titres inédits disponibles dès ce mardi 7 avril, citons :

• SOUS LES FEUX DE LA RAMPE, une série docufiction produite par Kristen Bell qui permet à des amateurs de rejouer plusieurs années après les comédies musicales qu’ils avaient montées dans leurs lycées.(3 épisodes au lancement)

• JOURNAL D’UNE FUTURE PRESIDENTE, une série créée par Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend), dont elle est coproductrice déléguée avec Gina Rodriguez (Jane the Virgin), (3 épisodes au lancement)

• IL ETAIT UNE FOIS LES IMAGINEERS, LES VISIONNAIRES DE DISNEY, une série documentaire pour découvrir tout ce qu’implique la création, la conception et la construction des attractions des Parcs Disney, (3 épisodes au lancement)

• PROJET HEROS MARVEL, une série docufiction sur les enfants et adolescents qui s’impliquent pour améliorer la vie de leur quartier, (3 épisodes au lancement)

• ELEPHANTS et LES MANCHOTS, UNE VIE A RISQUES, deux documentaires animaliers qui nous entraînent dans des histoires comme seule la nature sait en raconter.

• Sans oublier la série animée FOURCHETTE SE POSE DES QUESTIONS des studios Pixar, les courts métrages d’animation SPARKSHORTS signés Pixar et LES COURTS METRAGES DISNEY.

Disney+ propose aussi les trente premières saisons des SIMPSON, soit plus de 600 épisodes, réunis pour la première fois sur une seule et même plateforme. La 31e saison sera proposée dans quelques mois.