Dior lance une collection de micro sacs

De très petits objets de désir… Les courbes des sacs iconiques de la Maison se réinventent au gré d’interprétations miniatures, exaltant leurs lignes graphiques dans des dimensions inédites. Aux côtés des incontournables Lady Dior et 30 Montaigne, le Dior Caro et le Saddle se dévoilent également à travers ces minimodèles envoûtants qui parachèvent la silhouette d’une audace contemporaine.

Se déclinant en noir, rouge, latte, ainsi que dans une palette de couleurs douces et solaires – rose des vents, bleu ciel, vert menthe et vert toundra –, ces microsacs célèbrent les nuances chères au couturier-fondateur. Ultime surprise, les motifs du cannage, revisités en forme de coeur, ornent le Dior Caro et le Lady Dior, tandis que ce dernier se révèle aussi dans une version délicatement brodée de perles.

Se prêtant au jeu du mix and match, ces nouveaux essentiels multiplient les portés, de jour comme de nuit, et s’associent à l’envi aux différents accessoires emblématiques de la Maison. Un statement mode dans l’esprit du temps, invitation à la liberté et au mouvement.