Devolo Magic 1 WiFi, pour que toute la famille reste connectée

En ces temps de confinement, les fournisseurs d’accès à Internet et leurs serveurs sont mis à rude épreuve. Il faut occuper de l’école à distance des enfants et trouver des activités pour occuper toute la famille pendant les pauses et les week-ends, ce qui va probablement demander une utilisation intensive du Wi-Fi.

Pour ceux qui ont la chance d’avoir un bureau dédié à leurs activités professionnelles, l’installation d’une unité centrale et d’un ou plusieurs écrans est la solution idéale. Dans ce cas, la solution la plus efficace et la plus simple pour amener l’internet à son poste de travail est certainement le CPL. Pour ceux qui doivent s’inventer un nouvel espace de travail sur une table de cuisine ou dans le salon, l’utilisation d’un notebook sera certainement préférable. Dès la connexion à internet se fait via le Wi-Fi.

Ensuite, quand l’heure de la pause est arrivée ou que le week-end commence, il est temps de faire place aux loisirs. Netflix, bientôt Disney +, jeux vidéo, musique avec Deezer ou Spotify, toute la famille va avoir besoin d’une connexion Internet stable et rapide. devolo est le spécialiste avec plus de 40 millions d’adaptateurs vendus dans le monde entier. Aujourd’hui les gammes Magic 1 et Magic 2 proposent ce qui se fait de mieux en la matière aussi bien en terme de performances, que de simplicité d’installation. Ces solutions allient la stabilité du CPL à la mobilité du Wi-Fi.

Le devolo Magic 1 WiFi mini est, à ce jour, le plus petit adaptateur de la gamme CPL Magic. Il garantit des performances maximales sur toutes les prises de courant. L’adaptateur, petit mais performant, peut être facilement intégré dans n’importe quel réseau Magic. En mode Wi-Fi, il fournit un point d’accès fiable et connecté dans un réseau Wi-Fi maillé stable. La nouvelle technologie CPL de devolo permet d’augmenter les performances de votre réseau domestique pour en profiter un maximum.

Vous êtes équipés de la fibre, les membres de votre famille sont ultra connectés ? devolo a LA solution pour vous. Ces modules intègrent les dernières technologies et les plus performantes jamais utilisées. Où que vous soyez dans une grande maison, avec des étages, un sous-sol, des murs épais, bref quelles que soient les conditions, il est possible de bénéficier du très haut débit fournit par votre box Internet. Il devient possible de streamer en 4K, de faire de l’e-sport, d’écouter de la musique en qualité HD et bien plus encore.

Devolo Magic 1 WiFi mini, à partir de 99,90 €

Devolo Magic 2 WiFi, à partir de 199,90 €