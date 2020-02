Devialet voit noir pour sa Phantom Reactor

Il n’y a pas que le blanc dans la vie… Devialet, la star française du son stylé, présente sa Phantom Reactor en finition noir mat. Elle existe en 2 modèles (600W et 900W), en solo ou duo pour créer une paire stéréo, et désormais en deux couleurs, Iconic White et Matte Black.

Après le blanc, devenu couleur emblématique du Phantom Reactor, et le boîtier miroir du système audiophile Expert Pro, Devialet enrichit la gamme Phantom Reactor avec un nouveau coloris : le Matte black. Résultat des efforts de conception déployés au cours d’une année, la finition Matte Black de l’enceinte est obtenue avec une peinture à solution aqueuse, créant un toucher doux, lisse et profond. Chacune des couches des divers matériaux utilisés sont alignées afin d‘obtenir un rendu exceptionnel.

En stéréo, ce Phantom Reactor immerge totalement dans la musique, les films et les jeux préférés en restituant la musique telle qu’elle doit être entendue et ressentie. En finition Matte black, il passe en mode furtif et disparaît dans votre environnement, totalement transparent, ne laissant passer que le son. La nouvelle application Devialet app. vous permet une installation et un contrôle instinctif de votre installation grâce à une connexion Wi-Fi. Vous pouvez écouter de la musique sans fil à partir de votre appareil connecté (téléphone, téléviseur…) via Airplay, Bluetooth, Spotify Connect, UPnP ou via une connexion jack analogique ou optique : Une architecture ouverte pour vous permettre d’écouter comme le souhaitez.

Phantom Reactor Matte black, disponible en magasin et sur devialet.com.