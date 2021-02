Devialet Phantom : AirPlay 2 et de meilleures performances acoustiques

Heureusement pour la marque audio française Devialet, le Phantom Reactor 900 original (renommé Phantom II) ressemblait déjà à une utopie future idéalisée. Une refonte totale n’était donc pas nécessaire. Au lieu de cela, cette nouveau Phantom 1 propose de petits changements à l’esthétique, mais des améliorations plus substantielles ailleurs. Maintenant disponible en chrome clair avec des côtés noirs mats ou en chrome foncé avec des côtés dorés (pour la variante la plus puissante), elle est également livrée avec une télécommande pratique et des LED à l’arrière pour la vérification de l’état.

Sa puce de traitement audio de nouvelle génération séduira les audiophiles qui adoreront aussi les nombreuses technologies brevetées des ingénieurs pionniers de la marque, telles que Heart Bass Implosion (HBI). Nous sommes tout aussi enthousiasmés par l’interface, qui fonctionnt. Désormais avec AirPlay 2 – offrant des configurations multi-pièces, et prête pour toutes les incursions audio haute résolution.