Devialet Mania, le son 360° à (em)porter

Pour sa première incursion dans l’audio portable, Devialet ne dilue aucune des choses pour lesquelles le spécialiste du haut-parleur français est le plus connu : un design digne d’une galerie d’art et un son extraordinairement percutant. Cette Devialet Mania de 17 cm de large fait peut-être la taille d’une théière, mais il intègre six drivers distincts et promet une lecture stéréo 360° de qualité Hi-Fi.

Naturellement, le Bluetooth est intégré pour plus de commodité, ainsi que Spotify Connect. Mais il est bien préférable de diffuser des chansons en utilisant le Wi-Fi intégré et AirPlay 2 pour le meilleur débit possible.

Cette sphère alimentée par batterie, en préparation depuis quatre ans, miniaturise le style familier de l’entreprise, avec des matériaux haut de gamme et des formes distinctives qui auront fière allure à peu près partout où vous la poserez. Elle est proposée en trois coloris : gris foncé, gris clair et une édition spéciale or et gris en partenariat avec l’Opéra National de Paris.

Elle a recours à un calibrage intelligent de la pièce, avec quatre micros individuels pour mesurer les surfaces réfléchissantes et ajuster la sortie de ses quatre haut-parleurs large bande pour s’assurer qu’ils délivrent toujours de la stéréo, qu’ils soient placés au centre d’une pièce, dans un coin ou contre un mur. Un capteur sait quand le haut-parleur a été déplacé, et le recalibre à la volée. Des woofers jumeaux, disposés dans un arrangement push-push, délivrent le “son visible” que les clients de Devialet attendent avec 4 mm de mouvement du haut-parleur. Le combo a une gamme de fréquences impressionnante de 30 Hz à 20 000 Hz. A fond, l’engin émettra 95 décibels. Et rien n’empêche de l’ajouter à un système Devialet existant pour toutes les configs multi-pièces.

L’application compagnon pour smartphone de Devialet propose plusieurs égaliseurs, et vous permet d’ajouter la prise en charge de l’assistant vocal Alexa. Un bouton matériel dédié sur le haut-parleur vous permet aussi de désactiver les micros si vous préférez votre intimité.

La poignée intégrée et la résistance à l’eau IPX4 permettent de faire la fête à l’extérieur, tandis que la batterie intégrée devrait permettre jusqu’à dix heures de lecture par charge. Cette Mania peut se recharger directement via USB-C ou via l’unité de base incluse via des broches conductrices pratiques. La marque annonce 10 h d’autonomie.

Engin vraiment haut de gamme oblige, le prix est en conséquence. Cette Devialet Mania est en vente dès aujourd’hui pour 790 € pour les versions Light Grey et Deep Black, et 990 € dans sa déclinaison Opéra de Paris.