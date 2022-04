Devialet Dione, la première barre de son de la marque française, dotée de Dolby Atmos

La nouvelle barre au son super de Devialet utilise 17 haut-parleurs en néodyme dans une formation 5.1.2.

Le spécialiste français de l’audio Devialet vient de dévoiler Dione, la première barre de son de la société, conçue pour être “la barre de son tout-en-un ultime”. A environ 2000 € pour 12 kg et 1,2 m de long c’est, comme on pouvait s’y attendre, un engin haut de gamme, avec une prise en charge complète de Dolby Atmos et un total de 17 pilotes en néodyme dans une formation 5.1.2 à l’intérieur de la barre de son, qui est en développement depuis deux ans et demi, et a supposé deux nouveaux brevets.

Nous avons eu la chance d’entendre cette barre de son en action et elle est superbe – avec des basses puissantes et des dialogues clairs si nécessaire. Toutefois, cette Dione entre sur un marché très encombré. Proposer du Dolby Atmos à n’est pas si inhabituel. La Panorama 3 de Bowers and Wilkins a récemment été lancée en tant que première barre de son Atmos, avec 13 haut-parleurs.



Comme vous vous en doutez, AirPlay 2 d’Apple est pris en charge en plus de Spotify Connect ainsi que de Bluetooth 5.0 et UPnP. Le Wi-Fi 802.11ac double bande et Ethernet sont également inclus et bien qu’il soit recommandé de le connecter via HDMI eARC, vous pouvez le connecter via optique si vous le souhaitez.

Dione mettra à l’échelle n’importe quel audio en 5.1.2, tandis que la barre de son dispose d’une nouvelle technologie de traitement qui utilise la formation de faisceaux pour se sentir plus immersive. Les niveaux de volume sont également automatiquement égalisés afin qu’il soit plus facile d’entendre des voix ou similaires. La sphère centrale peut s’adapter à la position de la barre de son et est conçue pour rappeler la ligne d’enceintes Phantom de Devialet.

Cette barre de son dispose de huit subwoofers à longue portée dans une configuration push-push SAM (Speaker Active Matching) conçue pour fournir des basses puissantes à n’importe quel volume – il n’y a pas de subwoofer séparé. Malgré les composants internes emballés, la barre ne mesure que 77 mm de haut, bien qu’elle soit longue à 1,2 m – fonctionnant mieux avec les téléviseurs de 55 pouces et plus. A noter que cette barre de son ne prend pas en charge les assistants intelligents pour le moment. Mais il est prévu de prendre en charge Amazon Alexa à l’avenir.