Deux solutions de stockage gaming pour Western Digital

Western Digital présente sa sélection de solutions de stockage gaming : WD_Black P10 et WD_Black D10… Qui dit plus de temps à la maison, dit plus de temps pour jouer. Les jeux vidéo sont un excellent moyen de se sociabiliser tout en restant chez soi et de garder le contact avec ses amis. Conscient de cela, l’Organisation Mondiale de la Santé soutient le jeu vidéo avec sa campagne mondiale « Play Apart Together ». Et les résultats ne se font pas attendre : une récente étude de GFK montre que le temps passé à jouer aux jeux vidéo pendant son temps libre a augmenté de 25 % depuis mi-mars 2020… et potentiellement le nombre de fichiers qu’il faut stocker ! Or, la capacité de stockage sur PC et/ou consoles n’est pas illimitée. Tous les gamers ont déjà été confrontés à ce dilemme : quel contenu supprimer pour faire de la place ?

WD_Black P10 Game Drive : conserver ses jeux fétiches

Plus la bibliothèque de jeux s’agrandit et plus le besoin en espace de stockage se fait sentir. Mais comment libérer de la place pour conserver ses anciens jeux préférés, tout en accueillant les nouveaux ? Le disque dur externe haut de gamme WD_BLACK P10 est la réponse ultime pour les gamers, avec des vitesses atteignant les 140 Mo/s. Il procure aux consoles et aux PC des niveaux de performance inédits et optimise l’expérience de jeu pour jouer sans limite Avec une capacité maximale de 5 To, le WD_BLACK P10 permet d’enregistrer jusqu’à 125 jeux (sur une base de 36 Go par jeu). Facilement transportable, il sera toujours à portée de main !

– Capacités : 2To, 4To, 5To

– Compatibles PlayStation 4 Pro ou PS4, Xbox One, PC et Mac.

– Prix public indicatif : à partir de 119,90 €

WD_Black D10 Game Drive : refroidissement actif et chargement via USB

Le WD_Black D10 Game Drive permet d’ajouter jusqu’à 8 To de stockage supplémentaire à son PC ou sa console afin d’accueillir une bibliothèque de 200 jeux (sur une base de 32Go par jeu) ou des sessions de jeu entre amis à revivre ensemble. Avec ses 7200 tr/min et sa technologie de refroidissement actif, le

WD_Black D10 atteint une vitesse allant jusqu’à 250 Mo/s. L’idéal pour jouer en mode haute performance à des vitesses extrêmes sans subir de dysfonctionnement et sans surchauffe. De plus, avec ses deux ports USB Type-A de 7,5 W, il n’a jamais été aussi simple de recharger ses accessoires. Conçu pour être posé aussi bien en position verticale qu’horizontale, le disque conservera tous les appareils chargés, et prêts à être utilisés.

– Capacités : 8To

– Compatibles PlayStation 4 Pro ou PS4, Xbox One, PC et Mac.

– Prix public indicatif : 249,90 €