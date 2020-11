Deux nouvelles TAG Heuer dédiées à Ayrton Senna

L’horloger suisse présente deux nouveaux modèles TAG Heuer Formula 1 rendant hommage à la légende de la course automobile et à son empreinte laissé dans ce sport. Avec le lancement de deux déclinaisons de la TAG Heuer Formula 1 Édition Spéciale Senna – un chronographe automatique et un chronographe à quartz – la marque de montre de luxe rend hommage à Ayrton Senna et son partenariat avec le pilote. Au cours de sa carrière, celui qui fût et est resté ambassadeur TAG Heuer, a redéfini le mot performance en battant d’innombrables records. Il a également endossé tous les superlatifs les plus forts et remarquables dans ce sport : le plus rapide, le plus courageux, le plus grand.

Considéré comme l’un des meilleurs pilotes de tous les temps, Ayrton Senna incarne la quête de la perfection et de la performance ultime. Rapide et sans peur, le Brésilien n’a jamais cessé de se dépasser pour que le public puisse vivre des courses pleines de suspense et de passion. Pour rendre hommage à ce grand champion, l’horloger suisse a décidé pour la première fois d’équiper ses montres d’une échelle tachymétrique allant jusqu’à 400 km/h au lieu des 240 km/h habituels. Cette graduation fait référence au record personnelle de vitesse de Senna qui, en repoussant toujours plus loin les limites de son sport, a atteint les 340 km/h. Bien que 400 km/h soit une limite qu’aucune écurie de formule 1 n’a encore atteint, elles s’en rapprochent de plus en plus chaque saison. Ayrton Senna continue de représenter l’esprit audacieux et dynamique de TAG Heuer comme en témoigne ces deux nouvelles éditions spéciales.

Bianca Senna, nièce d’Ayrton Senna et PDG de « Senna Brands », a salué le design des nouvelles TAG Heuer Formula 1 Éditions Spéciales Senna : “Nous sommes très heureux de participer à un autre lancement spécial qui reflète notre partenariat avec TAG Heuer. La collection 2020 est inspirée par l’engagement d’Ayrton à dépasser ses limites. Chaque année, nous nous consacrons à l’introduction de nouveaux modèles innovants, et celui-ci utilise 400 km/h pour représenter la poursuite continue de vitesses qui semblaient autrefois inaccessibles. Elle fait partie de l’héritage d’Ayrton, qui continue à motiver TAG Heuer dans sa quête incessante de la montre parfaite”.

Calibre 16

Le robuste Chronographe TAG Heuer Formula 1 Calibre 16 Édition Spéciale Senna de 44 mm est doté d’un cadran soleillé anthracite dont les compteurs des minutes, des heures et des secondes sont azurés noirs. Le revêtement blanc Super-LumiNova® présent sur les index et les aiguilles assure une lisibilité optimale et immédiate quel que soit la vitesse et les conditions d’éclairage. Ce garde-temps élégant et sportif est présenté sur un bracelet en veau noir avec une doublure noire et une surpiqure jaune « Senna ». Cette couleur est un rappel des détails colorés que l’on retrouve sur le cadran, le guichet date, la lunette, la couronne et le bouton-poussoir positionné à 3h. Le motif en forme de « S » embossé sur le bracelet est un autre clin d’œil à Senna. Il rappelle la forme des maillons de son bracelet TAG Heuer préféré. La boucle déployante en acier inoxydable est dotée d’un double système de sécurité et d’une extension pilote qui permet de porter la montre par-dessus une combinaison de conduite. Cette édition spéciale est animée par le Calibre 16 automatique, protégé par un fond vissé en acier inoxydable gravé du logo Senna.





Version quartz

Le chronographe TAG Heuer Formula 1 Édition Spéciale Senna existe également dans une version quartz. Cette version est dotée d’un boîtier en acier de 43 mm, d’un cadran anthracite soleillé et de compteurs noirs à 3, 6 et 9 heures. La lunette fixe est réalisée en céramique noire ultra-résistante et, comme pour son homologue au calibre 16, des touches jaunes sur le cadran et la lunette complètent la palette de couleurs uniques qui lient la montre à Senna.

Le fond de boîte vissé en acier est doté d’une gravure spéciale Senna. Cette montre est présentée sur un bracelet acier dont les maillons sont en forme de « S ». Il s’agit d’un clin d’œil à ce pilote légendaire, mais ils offrent également un confort absolu au porté.