Deux nouvelles éditions limitées signées Seiko en hommage au Star Bar

Ces deux montres qui rejoignent la collection Seiko Presage Star Bar sont inspirées par l’un des plus grands barmen du monde, M. Hisashi Kishi, et ses cocktails spéciaux qui capturent les “scènes de Kyoto”.

Premier barman à avoir reçu le prix du “Maître Artisan Contemporain”, le propriétaire du Star Bar, Hisashi Kishi, a créé ce cocktail original, qui a les saveurs du célèbre thé vert et du hojicha de Kyoto. Ce cocktail spécial exprime la nature luxuriante de Kyoto et l’atmosphère historique de la ville en utilisant des ingrédients associés à Kyoto.

Le cadran de ces montres présente un motif qui s’inspire des célèbres feuilles de thé de Kyoto. Ces éditions spéciales permettent de ressentir toutes les saveurs et les goûts provenant des richesses gustatives de Kyoto. Elles se retrouvent désormais dans ces deux nouvelles montres Presage automatiques aux cadrans distinctifs. La première – SRPF41J1 – se démarque avec son cadran vert inspiré du thé matcha, accompagné d’un bracelet en cuir vert pour un style élégant et confortable. La seconde – SRPF43J1 – décline son cadran dans un brun dégradé inspiré du thé Hojicha et se réhausse d’un bracelet en cuir marron.

Chacune de ces éditions limitées à 7000 exemplaires à travers le monde est présentée dans un coffret spécifique, et possède un bracelet en veau épais à la finition de style vintage. Le fond transparent du boîtier de la montre porte non seulement les mots “Limited Edition” et le numéro de série, mais permet également à l’utilisateur de profiter du fonctionnement du mouvement mécanique automatique.

Seiko Presage Star Bar, 490 €