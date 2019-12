Deux nouveaux moniteurs incurvés G2 pour AOC

AOC enrichit sa série Gaming G2 avec deux nouveaux modèles 34’’/86,3 cm incurvés, en format ultra-wide 21:9 de résolution UWQHD 3440 x 1440. Similaires au premier abord, les deux modèles se distinguent par leur fréquence – 144 Hz pour le CU34G2X et 100 Hz pour le CU34G2. Tous deux embarquent une dalle VA compatible AMD FreeSync et bénéficient d’un temps de réponse MPRT d’une milliseconde.

Premier élément frappant : l’incurvation de 1500R adoptée par ces deux modèles 21:9, qui procure une sensation d’immersion comparable à celle de la réalité virtuelle. En étendant la vision périphérique, elle procure non seulement un confort de jeu apprécié de tous, mais donne aussi tout son sens à ce format d’affichage, qui conviendra particulièrement aux fans de jeux à la première personne – jeux de rôles, simulation et course automobile. Les jeux, mais aussi les films tirent le meilleur parti de ce format 21:9 (ou 2.37:1). Parfait pour les films tournés en 2.35:1 et 2.39:1, ils éviteront aux utilisateurs la gêne résultant des barres noires souvent présentes lors de la diffusion, tout en leur proposant des angles ultra-larges de 178°.

Les dalles CU34G2 et CU34G2X offrent une hauteur quasiment équivalente à celle des écrans 27’’ en format 16:9, pour une surface d’affichage et un confort de visualisation très appréciable dans les tâches du quotidien. Associées à la résolution de 3440 x 1440, elles assurent un affichage détaillé avec une densité de 109 ppp.

Si le CU34G2 – en 100 Hz – et CU34G2X – en 144 Hz, se distinguent par leur fréquence de rafraîchissement, ils partagent néanmoins nombre de caractéristiques communes :

• la technologie AMD FreeSync, éliminant saccades et déchirements, associée au temps de réponse d’une milliseconde MPRT et à un faible retard à l’affichage pour produire des images nettes et bien définies, et une grande fluidité dans les séquences animées

• un pied ergonomique avec réglage de la hauteur pour un confort optimisé de la posture de jeu, mais aussi deux technologies au service d’un meilleur confort visuel : flicker-free pour éliminer les scintillements, et Low Blue Light – activable à la demande par l’utilisateur en fonction de ses besoins, pour réduire les émissions de lumière bleue et limiter la fatigue visuelle.

• de multiples caractéristiques visant à améliorer l’expérience de jeu, dont l’AOC Game Color adaptant la saturation pour proposer une image et des niveaux de gris plus détaillés, mais aussi un Dial Point affichant en surbrillance un réticule de visée.

• une connectique voulue pour la polyvalence, avec un USB hub à 4 ports et des entrées et sorties audio.

Les moniteurs AOC CU34G2 et CU34G2X seront disponibles en janvier prochain pour 469 € et 579 €.