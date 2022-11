Deux coffrets Premium pour Top Gun : Maveric

Le film de l’année 2022, qui a engrangé plus de 1,45 milliard de dollars au box-office mondial est disponible en 4K Ultra HD, Blu-Ray, DVD et VOD depuis le 2 Novembre. Juste à temps pour les fêtes de fin d’année, Paramount Home Entertainment a le plaisir d’annoncer la sortie de deux coffrets Edition prestige disponibles le 7 Décembre.

Le film de l’année, Top Gun: Maverick et son premier opus, sorti en 1986, devenu un classique du cinéma mondial, sont désormais réunis dans un seul et même coffret. Ce Steelbook collector est un cadeau idéal pour les Fêtes de fin d’année et offre près de six heures de bonus fourmillant d’anecdotes sur les tournages de l’iconique TOP GUN (1986), et du phénomène mondial record de cette année TOP GU N: MAVERICK. Célébrez les films qui ont captivé l’imagination des fans du monde entier grâce à des images des coulisses, des interviews de Tom Cruise et du producteur Jerry Bruckheimer, et bien plus encore.

La COLLECTION TOP GUN 2-MOVIE 4K STEELBOOK SUPERFAN comprend deux étuis SteelBook avec les deux films TOP GUN et TOP GUN : MAVERICK en disques 4K Ultra HD et Blu-Ray, la plaque « Dog Tag » MAVERICK, un porte-clés “Maverick” en cuir, des magnets écussons de l’école Top Gun, des dessous de verres du bar « Hard Deck » et des photos.

Edition Aero-Design – TOP GUN: MAVERICK

Cette édition combo 4k UHD / Blu-ray est composée d’un écrin métal unique inspiré des carlingues d’avions et conçu avec tout le savoir-faire de la marque Aéro-Design. Ce boîtier métal renferme, en plus des disques 4K UHD et Blu-ray, un bracelet Mach2 mixte griffé Top Gun: Maverick spécialement créé pour cette édition. Un bijou conçu à partir de reproduction de câbles de gouverne et de connecteurs aéronautiques.