Des vacances dans le château de la famille de Sade ?

Rénové durant l’hiver 2019 – 2020, le Château de Mazan, ancienne demeure de la famille de Sade fait peau neuve et offre une expérience unique pour des vacances en Provence.



Au cœur de la Provence authentique, à proximité du mythique Mont Ventoux, cette bâtisse qui fut la demeure de la Famille de Sade au XVIIIe siècle est une invitation à un voyage historique, empreinte d’élégance, de raffinement et de modernité.

Tous les espaces ont retrouvé leurs fonctions et leurs lustres d’autrefois, la Galerie des Curiosités, La Salle à Manger, La Causerie… Les 31 chambres à la décoration soignée, toutes différentes, offrent confort et douceur pour un séjour reposant.

Côté papilles, le visiteur aura le choix. La Cour du Château, où le traditionnel bistrot est revisité, et La Salle à Manger où la gastronomie française et les beaux produits régionaux sont à l’honneur. Les fourneaux ont été confiés à Christophe Schiffenecker, étoilé depuis 2014 au Guide Michelin.

Enfin ce voyage vous conduira dans les jardins du Château où le Divin Marquis créa ce qu’on appellera plus tard le premier Festival de Théâtre (1772). Découvertes surprenantes assurées que ce soit du côté des carrés aromatiques ou du jardin de déambulation. Un bassin (piscine) ainsi qu’un terrain de pétanque bien cachés complètent l’ensemble.

A 30kms d’Avignon TGV, faites l’expérience de la vie de Château en goutant les plaisirs d’une propriété d’exception !

Construit en 1715 par les frères Franque, le Château de Mazan a été le lieu de naissance du Père et de l’oncle du Marquis de Sade, le célèbre Abbé de Sade. Le Marquis qui passa l’essentiel de sa vie à Paris y séjourna à de nombreuses reprises. Il organisa en 1772, dans les jardins qu’il décrivait comme exceptionnels ce qui allait être le premier Festival de Théâtre en France. Durant la Révolution, le Marquis de Sade aurait été déclaré indésirable à Mazan. Ce Château resta la propriété de la Famille de Sade jusqu’en 1850. Il fut ensuite la résidence d’un particulier, puis une école religieuse avant de devenir en 1923 une maison de retraite jusqu’en 1999. En 2011, la bâtisse est rachetée par la Famille Lhermie qui la transforme en hôtel. Classé 4 étoiles, le groupe hôtelier Elegant Properties Collection décide alors une rénovation profonde de la propriété.

