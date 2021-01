Des Timberland aux semelles amortissantes bio-sourcées

Depuis sa création, Timberland s’engage à concevoir ses produits de manière responsable, à protéger l’environnement et à renforcer les communautés du monde entier. Pour la saison printemps-été 2021, la marque lance sa dernière innovation en matière de confort et d’éco-innovation : les semelles bio-sourcées GreenStride, constituées à 75 % de canne à sucre et de caoutchouc naturel.

En général, le confort des chaussures provient de la mousse de leurs semelles, de l’EVA généralement fabriqué à partir de produits dérivés du pétrole. Dans le but de protéger l’environnement et de réduire son empreinte environnementale, Timberland opte pour des semelles fabriquées à partir d’ingrédients naturels, comme la canne à sucre et le caoutchouc des arbres, qui procurent rebond et confort aux modèles Solar Wave et Bradstreet de la collection printemps-été 2021.

Solar Wave Hikers Et Solar Wave Oxfords Pour Hommes / 75 € – 110 € – 135 € / Bradstreet Ultra Leather Oxfords Pour Hommes Et Femmes / 130 € – 130 € Disponibles sur timberland.com