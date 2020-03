Des souvenirs durables avec la HP Sprocket Select

Et si vous imprimez vos meilleurs souvenirs de temps en temps ? C’est ce que propose la Sprocket Select, la nouvelle imprimante photo instantanée nomade de HP. Conçue pour les smartphones, elle peut produire des impressions de haute qualité au format pocket (2,3 pouces x 3,4 pouces) eten un clin d’œil. On peut aussi les personnaliser avec des autocollants et des cadres.

L’application Sprocket compatible a également été mise à jour pour permettre l’impression directement à partir des réseaux sociaux. Elle peut également être utilisée pour éditer des photos avec des filtres ou combiner plusieurs images en un joli collage. Et vous serez heureux d’apprendre que cette Select a été construite avec plus de 50% de plastique recyclé et utilise aussi du papier ZINK recyclable pour ses impressions.