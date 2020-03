Des solaires signées Leica et Mykita

Leica Camera et Mykita annoncent leur nouveau partenariat à travers la création d’une collection de lunettes de soleil dignes du meilleur de l’ingénierie allemande.Dans le cadre de cette coopération, les deux entreprises, pionnières dans leurs domaines respectifs de l’univers de la vision et de la perception, associent leur savoir-faire en développant une collection de solaires misant sur un design minimaliste et fonctionnel ainsi que sur la qualité d’expédition des verres optiques.

Cette première collection comprend deux lignes de design : une ligne exclusivement en acier inoxydable et une ligne de montures hybrides qui combinent acier inoxydable et MYLON, matériau innovant signé MYKITA et réalisé avec la technologie d’impression 3D.

La collection MYKITA | LEICA sera disponible à partir du mois de juin 2020 dans les magasins MYKITA et sélectionnés Leica Stores ainsi que sur mykita.com et leica-camera.com.