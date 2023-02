Des Samsung Galaxy Book3 Pro fins aux écrans OLED plus nets

Des ordinateurs portables 14 et 16 pouces, plus un 16 pouces 2-en-1 au menu.

Samsung a emprunté une technologie d’affichage à sa division Smartphones pour la gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book de troisième génération, qui atterrit avec des écrans AMOLED haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé. Lancés sous forme d’ordinateurs portables traditionnels et de convertibles 2 en 1, ils proposent également des constructions métalliques haut de gamme et du matériel Intel de 13e génération.

Le Galaxy Book3 Pro standard peut être équipé d’un écran 14 pouces ou 16 pouces. Les deux ont des résolutions de 2880 × 1800, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 500 nit, ainsi qu’un rapport d’aspect de 16:10 qui devrait être une aubaine pour la productivité. Le Book3 Pro 360 ajoute un support tactile au mélange, et il fonctionne également bien avec le stylet S-Pen de Samsung. Le cabriolet a une charnière entièrement rotative qui peut être calée en mode tente ou pliée à plat pour une utilisation en déplacement comme une tablette.

Les trois modèles ont une ligne assez svelte, l’ordinateur portable 14 pouces mesurant un peu plus de 11 mm d’épaisseur et le 2 en 1 ne faisant pencher la balance qu’à peine 1,71 kg. La connectivité n’est pas compromise, cependant, avec une dispersion des ports USB-C, une seule prise combinée USB-A, 3,5 mm, un emplacement pour carte microSD et une sortie vidéo HDMI 1.4 pleine taille. Le graphite et l’aluminium beige sont les couleurs de choix.

Les autres ajouts incluent quatre haut-parleurs (réglés AKG et approuvés Dolby Atmos, naturellement) et une webcam 1080p avec deux microphones antibruit Les performances sont fournies par un processeur Intel Core i5 ou i7 de 13e génération, selon les spécifications, avec de généreuses quantités de RAM et de stockage SSD également disponibles. La puce fonctionne à 28 W, ce qui devrait être une étape au-dessus des modèles minces et légers avec des processeurs plus économes en énergie. Intel fournit également le grognement graphique, avec des GPU intégrés Iris Xe à tous les niveaux.

Samsung vise une connectivité transparente entre les téléphones, tablettes et ordinateurs portables Galaxy. On peut partager un clavier et une souris entre les appareils et utiliser sans fil une tablette Galaxy comme deuxième écran. La prise en charge des fichiers par glisser-déposer est également disponible, ainsi que le téléchargement automatique de photos lors de l’utilisation de l’application d’appareil photo Expert RAW de la société.

Les trois modèles Galaxy Book3 Pro sont disponibles en précommande aujourd’hui et seront en vente générale à partir du 17 février. Les prix devraient commencer à 1599 pour le modèle 14 pouces.