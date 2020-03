Des peintures patriotiques pour Harley-Davidson

Harley-Davidson présente des déclinaisons de peinture deux-tons édition spéciale affirmant une touche patriotique et arborant le logo « Number One » en rouge et bleu sur le réservoir. Une peinture usine personnalisée disponible en deux superbes déclinaisons Ces nouvelles déclinaisons deux-tons édition spéciale sont uniquement proposées par l’usine Harley-Davidson et sur le modèle Road Glide® Special.

Cette option, proposée par l’usine, offre au client l’opportunité de bénéficier d’une peinture personnalisée. Elle évite de repeindre les composants d’origine ou d’installer un ensemble d’accessoires, et permet de conserver les pièces peintes d’origine. Ces déclinaisons deux-tons édition spéciale répondent aux standards de qualité et de durabilité exigés parHarley-Davidson, et bénéficient de la garantie Harley-Davidson.

Cette option inclut :

• Une inscription Harley-Davidson sur la couleur secondaire sur les sacoches,

• Une large bande de la couleur secondaire sur le garde-boue avant et le carénage, et le logo classique « Number One » en rouge et bleu sur le réservoir,

• La ligne du réservoir est similaire au design de celui des derniers modèles CVO™,

• Les verrous de sacoche sont de couleur assortie.

Le tarif de base pour le modèle Road Glide® Special 2020 bénéficiant d’une option de peinture deux-tons édition spéciale est à partir de 30 790€