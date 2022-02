Des éditions limitées Prospex « Black Series » pour Seiko

La plongée de nuit est un excellent moyen de vivre une expérience de la mer complètement différente de celle de la plongée de jour. De nombreux plongeurs sont fascinés par le monde mystérieux de l’océan la nuit, ce qui rend cette activité récréative appréciée dans le monde entier.

Aujourd’hui, quatre montres spéciales qui évoquent le monde sous-marin la nuit rejoignent la collection « Black Series ». Leur boîtier noir exprime l’obscurité et le silence de l’océan la nuit, tandis que la couleur orange s’inspire des lumières qui l’illuminent. Il s’agit de quatre réinterprétations modernes de garde-temps emblématiques de 1965, 1968 et 1970 avec la vision du monde de « The Black Series ».

Ces trois réinterprétations modernes des montres de plongée de 1965, 1968 et 1970 sont équipées du calibre 6R35, qui offre une réserve de marche de 70 heures. Leur cadran ainsi que la lunette sont ponctués d’accents orange qui capturent les jeux de lumière qui brillent sous la mer la nuit. Les index et les aiguilles sont revêtus de Lumibrite pour assurer une lisibilité optimale dans les conditions les plus sombres.

Les montres sont proposées avec un bracelet en tissu qui intègre une technique de tressage traditionnelle du Japon appelée Seichu. Sa solidité et sa résistance à la dégradation causée par l’exposition au soleil répondent aux normes les plus exigeantes des montres de plongée Seiko Prospex. Un bracelet additionnel en silicone noir est inclus et peut être porté dans un large éventail de situations

Réinterprétation moderne du modèle de 1965 – SPB253J1

La première montre de plongée du Japon, lancée en 1965. La montre a prouvé sa fiabilité lorsqu’elle a été utilisée dans l’environnement difficile de l’Antarctique dans les années 1960. La nouvelle création est fidèle à son héritage en termes de design, mais elle est actualisée pour répondre aux normes de la Prospex d’aujourd’hui. La montre est parfaite pour un usage quotidien grâce à son profil fin et au positionnement bas du centre de gravité

du boîtier.

Réinterprétation moderne du modèle de 1968 – SPB255J1

Le modèle original sorti en 1968 était un modèle révolutionnaire avec une étanchéité à 300 m et un mouvement automatique à 10 alternances. Tout en conservant le design acéré du modèle original, elle offre confort et tenue au poignet en adoptant une taille de boîtier plus étroite de 42 mm.

Réinterprétation moderne du modèle de 1970 – SPB257J1

Lancée en 1970, cette montre de plongée à la forme profilée unique a été portée par l’aventurier Naomi Uemura entre 1974 et 1976, lorsqu’il a parcouru 12 500 km en solitaire avec un traîneau à chiens, du Groenland à l’Alaska, prouvant ainsi sa fiabilité dans des conditions extrêmes. Tout en conservant la forme du boîtier d’origine, l’étanchéité a été accrue de 150 à 200 mètres et le matériau du verre a été remplacé par du verre saphir.

Des éditions limitées Prospex « Black Series » pour Seiko

Le motif du cadran exprime la texture du sable sur le fond marin. L’aiguille des secondes, colorée en orange, ajoute un accent subtil et discret.

Le modèle original de 1970, a longtemps été apprécié par les fans du monde entier pour ses spécifications robustes et le design fluide de son boîtier, marqué par une extension asymétrique protégeant la couronne à la position quatre heures. Son verre saphir bombé est doté d’un revêtement anti-reflet à l’intérieur.

Les surfaces latérales du boîtier sont soigneusement polies et la montre est présentée sur un bracelet en acier à cinq rangs pour créer un profil moderne et acéré. Elle s’accompagne d’un second bracelet en silicone noir.

Ce garde-temps est animé par le calibre 8L35, conçu spécialement pour les montres de plongée par les horlogers du Shizukuishi Watch Studio, dans le nord du Japon.

Editions limitées à 5500 pièces

SPB253 – Diamètre : 40,5 mm, Épaisseur : 13,2 mm : 1250 €

SPB255 – Diamètre : 42 mm, Épaisseur : 12,5 mm : 1250 €

SPB257 – Diamètre : 42,7 mm, Épaisseur : 13,2 mm : 1350 €

Edition limitée à 1000 pièces : SLA061 3300 €