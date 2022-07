Des écrans interactifs 86′ 4K de ViewSonic pour la vidéoconférence

ViewSonic lance sa série d’écrans interactifs ViewBoard 62 Series pour la vidéoconférence. Avec une nouvelle caméra de conférence tout-en-un et un système audio de conférence, la série fournit aux entreprises et aux établissements de l’enseignement supérieur une suite de technologies avancées pour améliorer la productivité et les communications lors des vidéoconférences.

Cette série ViewBoard 62 intègre les dernières technologies de vidéoconférence pour garantir une communication transparente. La série est disponible dans des tailles d’écran allant jusqu’à 86″ avec une résolution 4K et une compatibilité avec certains des logiciels de vidéoconférence les plus populaires, tels que Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex et Zoom Meetings.

Traditionnellement, les installations de vidéoconférence dans les salles de réunion reposaient sur des caméras qui capturent l’ensemble de la pièce. Grâce au cadrage automatique et au suivi de la voix, les participants et les orateurs sont automatiquement cadrés et mis en évidence par la caméra de conférence tout-en-un, ce qui garantit que la personne qui parle peut être vue. Les participants n’ont plus besoin de lever la main ou de se lever pour attirer l’attention de tous.

De plus, le haut-parleur de conférence sans fil de ViewSonic peut fonctionner comme un micro supplémentaire pour le ViewBoard 62 Series. Lorsque des réunions sont organisées dans une grande salle de conférence, la réception du son peut diminuer avec la taille de l’espace. Le Conference Speakerphone a une couverture sonore de 360 degrés, et peut aller jusqu’à six mètres. Cette caractéristique facilite la communication, ce qui signifie que les conversations se déroulent comme si elles avaient lieu en personne. En outre, il est possible d’ajouter un deuxième Speakerphone de conférence pour améliorer la qualité et la portée du son dans les salles de réunion plus grandes, tandis que l’annulation de l’écho et la réduction du bruit offrent une garantie supplémentaire de son de haute qualité et de qualité de conversation ultrafine.

Pour le confort de l’utilisateur, les écrans prennent en charge le partage immédiat plug-and-play et le port USB Type-C. Cela signifie que les participants peuvent rapidement connecter et partager des médias à partir de divers appareils. Grâce aux outils de partage sans fil, le contenu peut être partagé de manière pratique par les plateformes de réunion, permettant à quatre utilisateurs de diffuser directement sur l’écran en même temps.

En exploitant la puissance de la technologie tactile capacitive projetée (PCAP), les utilisateurs peuvent écrire ou dessiner directement sur l’écran du ViewBoard série 62 avec des détails extrêmement fins, le résultat étant similaire à celui que l’on obtiendrait en posant un crayon sur du vrai papier. De plus, la fonction multi-touch 20 points permet à plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des tâches complexes, ce qui facilite la collaboration en personne et par vidéoconférence.