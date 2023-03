Des écrans Amoled pour les nouvelles montres GPS Garmin Forerunner 265 et 965

Garmin annonce le lancement de la Forerunner 265 et de la Forerunner 965, ses premières montres connectées GPS de running équipées d’écrans AMOLED. Légères, lumineuses et conçues pour toutes les distances, elles sont équipées d’un écran haut en couleur tactile complétant les cinq boutons traditionnels et permettant un accès rapide aux statistiques de santé quotidiennes, aux notifications et aux nombreuses autres fonctionnalités. La Forerunner 965 est également dotée d’une lunette en titane ultra-légère. L’autonomie de la Forerunner 265 est de 15 jours en mode montre connectée, tandis que la Forerunner 965 a une autonomie de 23 jours.

« Depuis 20 ans, la gamme Forerunner aide les athlètes de tous niveaux à atteindre leurs objectifs. Nous sommes ravis de continuer à proposer des innovations révolutionnaires à nos clients grâce à nos toutes dernières montres connectées GPS de running et de triathlon, maintenant équipées de nouveaux écrans lumineux AMOLED, » a déclaré Dan Bartel, vice-président des ventes internationales chez Garmin. « Grâce aux suggestions d’entraînement haut de gamme de Garmin, à des conseils de récupération, à une autonomie impressionnante, et à de nombreuses autres caractéristiques, les athlètes peuvent courir et récupérer en toute sérénité en sachant qu’ils disposent d’outils adaptés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Les montres connectées Forerunner 265 et Forerunner 965 proposent des outils innovants qui aident les athlètes à repousser leurs limites.

• Commencer la journée par un rapport matinal donnant un aperçu de la qualité du sommeil, proposant des possibilités d’entraînement pour la journée et indiquant la VFC (variabilité de la fréquence cardiaque) ainsi que la météo (lorsque la montre est couplée à un smartphone)1.

• Utiliser le widget de course pour obtenir des conseils relatifs à un objectif, des suggestions d’exercices quotidiens personnalisés et une estimation du temps qu’il faudra pour terminer une course en fonction du parcours, de la météo et des performances de l’utilisateur.

• Visualiser les suggestions quotidiennes d’entraînements qui s’adaptent après chaque course aux performances et à la récupération, en tenant compte des futures courses programmées dans le calendrier Garmin Connect™.

• Déterminer si la journée est adaptée à un entraînement difficile ou en douceur grâce à un indicateur de préparation à l’entraînement basé entre autres critères, sur la qualité du sommeil, le temps de récupération et la charge d’entraînement.

• Suivre la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil pour mieux gérer sa récupération.

• Mesurer la puissance et la dynamique de course à l’aide d’indicateurs comme la cadence de course, la longueur des foulées, le temps de contact avec le sol, etc. directement depuis le poignet et sans avoir besoin d’une application ou d’un accessoire supplémentaire.

Conçues par et pour des coureurs, les Forerunner 265 et 965 ont été spécialement créées, tant au niveau de la forme que de la fonction, pour aider les athlètes à mieux planifier leurs courses, s’entraîner, se dépasser et se connecter.