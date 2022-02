Des écouteurs True Wireless Adidas FWD-02 Sport pour les fans de running

Adidas et Zound Industries dévoilent les tout nouveaux écouteurs véritablement sans fil FWD-02 SPORT, les derniers de la gamme. Ces écouteurs sont conçus pour offrir aux runners une expérience inédite en termes de liberté, de qualité de son supérieure et de fonctionnalités innovantes visant à libérer leur potentiel.

Pour Ella Renneus, designer chez Zound Industries, « les besoins des runners d’aujourd’hui ont considérablement évolué. Ils interagissent beaucoup plus fréquemment avec des médias et applications, et nécessitent donc des modes de saisies plus intuitifs et plus fiables. Que ce soit en raison des fermetures des salles de sport ou par choix personnel, de nombreux runners passent plus de temps à l’extérieur, et par tous les temps. Nous avons collaboré avec la communauté adidas Runners pour créer les écouteurs véritablement sans fil qui satisfont et dépassent ces besoins. »

Leur processus de R&D a été mené en collaboration avec la communauté Adidas Runners. Ses membres ont participé aux essais à chaque stade du développement et ont donné leur avis, de la conception aux tests du produit. Parmi les nouvelles caractéristiques, ces écouteurs sont dotés d’une ergonomie supérieure avec des embouts et contours d’oreille interchangeables pour un ajustement parfait, d’une nouvelle interface tactile fonctionnant quelles que soient les conditions météo, compatible avec le port de gants ou de casquette, et même les doigts moites. De plus, ils comprennent un boîtier compact au couvercle en matériau respirant avec indicateur du niveau de batterie, qui leur permet de sécher après usage.

Conçus pour durer, leur tissu en mesh respirant permet au produit de sécher correctement et un couvercle amovible élimine le risque de casse du boîtier. En mode Awareness, conçu pour les entraînements à l’extérieur, on peut entendre ce qui se passe autour de soi. Il peut se désactiver quand on ne veut entendre que la musique. Ces écouteurs associent commandes à pression et indice de protection IPX5 pour garantir le fonctionnement des boutons de contrôle intuitifs même avec le port de gants ou des doigts moites. Tablez sur 25 h d’autonomie en écoute (6 h avec les écouteurs + 19 h avec le boîtier). Ces écouteurs adidas FWD-02 Spoet sont proposés à 169,99 €.

www.adidasheadphones.com