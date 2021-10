Des écouteurs sans fil signés Quavo et Adidas Headphones

Quavo, artiste hip-hop nominé aux Grammy Awards, s’associe à adidas Headphones pour créer un produit alliant style, confort et performance.

Pour dévoiler la nouvelle gamme d’écouteurs sans fil, Quavo met en scène dans un court-métrage le tout nouveau adidas Z.N.E. 01 ANC : une paire d’écouteurs permettant une puissante réduction de bruit ambiant et extérieur, idéale pour les activités sportives. Le court métrage dévoile le rythme de vie sans relâche de Quavo et la façon dont adidas Z.N.E. 01 ANC lui permet de profiter d’un moment de calme au milieu de ce chaos.

« En tant qu’amateur de sport et de musique depuis toujours, mon association avec adidas headphones à l’initiative d’une co-création d’écouteurs fait sens car elle me permet d’allier mes deux passions », explique Quavo. « Je suis heureux d’être l’un des premiers à pouvoir les essayer ! J’adore leur son de haute qualité, leur ajustement facile et leur style. Je pense qu’il est important de choisir la bonne musique et d’avoir des écouteurs adaptés pour donner le meilleur de soi-même. J’aime beaucoup le concept des écouteurs adidas qui fusionnent le sport et la musique dans leur ADN. »

« La création des écouteurs sans-fil est une réelle progression pour adidas car la technologie, l’amélioration et le confort d’une expérience audio aux athlètes sont au cœur de nos objectifs » explique Petra Steenhouwer, directrice mondiale de la marque Adidas Headphones. « Nos écouteurs sont connus pour combiner le style emblématique d’adidas et l’innovation audio de pointe pour s’assurer que les consommateurs puissent ressentir le calme et le confort que Quavo exprime dans le court métrage. »

En parallèle d’adidas Z.N.E. 01 ANC (189 $), deux autres paires d’écouteurs ont été développées pour améliorer les performances sportives tout en offrant un confort quotidien : adidas Z.N.E. 01 (99 $), une paire d’écouteurs sans fil conçus pour résister à divers aspects de la vie quotidienne et adidas FWD-02 SPORT (169 $), une paire d’écouteurs sans fil élégante conçus grâce aux connaissances d’adidas Runners pour créer un cocon et aider les coureurs de tous les niveaux à s’améliorer.

adidas Z.N.E. 01 ANC et adidas Z.N.E. 01, disponibles dès maintenant sur adidasheadphones.com