Des écouteurs Realme Buds Q signés José Lévy, l’ex designer d’Hermès

Les realme Buds Q, co-créés par José Lévy et le studio de design realme, sont la première édition spéciale True Wireless à arriver sur le marché européen. Ces realme Buds Q realme seront lancés aux côtés du X50 5G en France, le 11 août prochain à 10h30.

A noter que ces realme Buds Q sont les premiers produits co-créés par José Lévy, le designer historique emblématique de la maison Hermès ayant rejoint studio de design realme en tant que directeur artistique. D’autres produits AIoT realme conçus par José Lévy devraient suivre. Inspiré par la nature il insuffler de nouvelles idées et de nouveaux éléments dans son design, qui correspond également au design que propose le studio de design realme. Voué à être le “Tech Trendsetter”, realme s’efforce d’introduire la culture de la mode dans l’industrie technologique avec un design avant-gardiste, afin que les consommateurs puissent s’exprimer et répondre à leur double exigence de conception et de qualité des produits.

Grâce à leur conception ergonomique, les realme Buds Q s’adaptent à vos oreilles et permettent une expérience plus confortable et une grande qualité sonore. Ils sont livrés avec une puce R1Q personnalisée pour une latence ultra-faible de 119 ms. De plus, le boîtier de chargement est dessiné avec des courbes différentes et permet une bonne prise en main.