Des écouteurs pour ne pas passer inaperçu engame

ES Gaming d’Energy Sistem présente ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil et avec technologie True Wireless. Ces nouveau Gaming Headset ESG 6 True Wireless, des écouteurs in-ear sans fil avec faible latence, permettent de profiter d’une synchronisation parfaite de l’image et du son dans les jeux vidéo, les films et la musique.

Avec la technologie Dual Driver et deux drivers dans chaque canal audio, ces écouteurs offrent une bande dynamique plus étendue pour écouter jusqu’au moindre détail et expérimenter la puissance du son dans chaque partie. Les 2 micros MEMS offrent à leur tour une grande polyvalence et une qualité de communication incomparable dans les parties multijoueurs en ligne.

Ce Gaming Headset ESG 6 True Wireless est conçu pour tous les joueurs qui cherchent des écouteurs légers, portables et sans câbles offrant une grande qualité de son pour lutter pour la victoire. Conçus avec voyant LED de couleur bleue pour offrir une expérience gamer complète qui vous permettra de ne pas passer inaperçu aussi bien dans le jeu qu’en dehors du jeu. Ils disposent d’une autonomie totale de 20 h, offrent 5 h pour chaque charge et 15 h supplémentaires dans le charging case avec connecteur USB Type C.