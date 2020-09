Des couteaux Victorinox « ONYX Black Edition »

Victorinox lance une nouvelle collection de couteaux de poche noirs monochrome, la série spéciale « ONYX Black Edition » comprenant :

• Le Spartan – 12 fonctions dont un tire-bouchon, un dénudeur de fils électriques et un décapsuleur,

• Le Ranger Grip 55 – 12 fonctions dont une scie à bois et un poinçon alésoir,

• Le Signature Lite – 8 fonctions dont un stylo à bille et une lampe LED.

Les couteaux de poche emblématiques de Victorinox font peau neuve avec un style inédit : finition noire monochrome obtenue à l’aide d’un traitement Polispectral spécial qui traduit élégance intemporelle et durabilité. Spectaculaire, robuste et fonctionnelle, cette nouvelle collection fait preuve d’une polyvalence unique et s’acquitte de toutes ses tâches de coupe avec force et personnalité