Des Converse 100% en textiles recyclés avec Carhartt

Vive l’upcycling, le fait de réutiliser au lieu de jeter… En élargissant son programme Converse Renew, le Converse x Carhartt WIP Renew Chuck 70 utilise des textiles recyclés venus de la célèbre marque de vêtements de travail.

Un millier de vestes de travail, pantalons et salopettes Carhartt en toile, provenant du détaillant de mode et vintage britannique Beyond Beyond, ont ainsi été triés en trois gammes de couleurs, puis coupés pour créer des pièces de chaussures Chuck 70.

Chaque paire met ainsi en évidence les détails de couture caractéristiques de la marque Carhartt WIP. Avec le Converse x Carhartt WIP Renew Chuck 70, le programme Converse Renew a permis de réutiliser plus de 108 000 articles textiles voués sinon à être jetés.

Collection disponible en quantités limitées sur converse.com et carhartt-wip.com