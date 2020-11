Des bonnets exclusifs Le Slip Français pour le Téléthon

Pour cette 7e édition, la marque spécialiste du fabriqué local ne présente pas un, mais deux modèles exclusifs, 100% Le Slip Français : un modèle enfant et un modèle adulte. Comme toujours, l’intégralité des bénéfices est reversée à l’association AFM Téléthon, soit 10€ par bonnet acheté. Le reste du montant d’achat couvre les frais de fabrication dans l’atelier partenaire de la marque.

Depuis 2014, Le Slip Français participe au Téléthon à travers l’opération #BougeTonPompon ! Tous les ans, la marque créé un modèle inédit et fabriqué en France, afin de soutenir l’association et à ce jour, ce sont plus de 645 900 € qui ont été reversés à l’AFM Téléthon.



Cette année encore, c’est l’atelier Peyrache, à Saint-Didier-en-Velay, qui met à profit son savoir-faire et fabrique avec passion les 10 000 bonnets de la capsule. Ces bonnets seront disponibles en édition limitée à partir du 3 novembre et d’ici là, Le Slip Français vous conseille de vous échauffer les cervicales pour vous préparer à #BougeTonPompon !