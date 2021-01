Des basses au max avec le nouveau mini caisson KEF KC62

Avec le nouveau caisson de basses KEF KC62 Uni-Core à Annulation des Forces, votre installation audio sera plus esthétique que jamais. Grâce à une ingénierie et une créativité exceptionnelles, les ingénieurs de KEF ont développé de nouvelles technologies (en instance de brevet) qui reproduisent avec précision l’enregistrement original.

Le KC62, fabriqué en aluminium extrudé, aux formes incurvées, allie design et fonction. Capables de se fondre dans le décor, les finitions Carbon Black et Mineral White font également du KC62 un objet de design. Capable de délivrer une très large gamme de basses, il offre une qualité sonore et un design magnifique et discret.

Le KC62 est également incroyablement polyvalent, avec un ensemble d’options de connexion qui lui permettent d’être utilisé avec presque tous les systèmes audio. La sortie ligne avec HPF permet une intégration exceptionnelle, tandis que KEF SmartConnect élimine tout problème de connexion. Le KC62 est également compatible avec le kit adaptateur KW1 pour une compatibilité sans fil. Il peut s’intégrer acoustiquement dans n’importe quel environnement ou salle d’écoute, grâce aux cinq fonctions d’égalisation de placement de pièce prédéfinies, qui vous garantissent d’obtenir les mêmes performances du KC62, peu importe où vous décidez de le placer. Réalisez une intégration parfaite, à côté du mur, dans un coin, niché dans une armoire ou en utilisant le mode appartement dédié.

KEF KC62 Carbon Black ou Mineral White, 1499 € , sortie en Février 2021