Denon présente (enfin) deux paires d’écouteurs intra-auriculaires

Denon a dévoilé sa toute première paire de écouteurs intra-auriculaires True wireless, l’un avec suppression du bruit et l’autre sans. La marque audio bien connue a certainement attendu son heure, avec un choix ahurissant de concurrents disponibles. Après tout, les AirPod d’Apple sont déjà sur le marché depuis une demi-décennie. Les écouteurs Denon AH-C830NCW) et AH-C630W sont cependant à un prix agréable, la paire la moins chère surpassant de nombreux rivaux à 99 €. Ils sont naturellement compatibles avec n’importe quel appareil Bluetooth et sont classés IPX4, donc parfaits pour une utilisation sous la pluie ou pendant les entraînements.

Les deux paires sont disponibles en noir ou en blanc, les antibruit ayant une finition brillante avec des accents argentés et les écouteurs sans fil une finition mate. Denon affirme que les moines chers offrent jusqu’à 6 h de musique Bluetooth sans fil sur une seule charge et jusqu’à 24 h avec l’étui. Les écouteurs antibruit Denon AH-C830NCW sont, comme on pouvait s’y attendre, un peu moins performants avec 4 h 30 de lecture de musique sans fil Bluetooth (18 h avec le boîtier). Les écouteurs antibruit Denon AH-C830NCW utilisent deux micros sur chaque écouteur et disposent d’un mode transparence pour vous permettre de mieux entendre votre environnement. Le retrait des écouteurs met également votre musique en pause, comme nous le constatons actuellement sur de nombreux véritables ensembles sans fil. Les têtes sont toutes deux dotées de pilotes de 10 mm.

Les écouteurs Intra-Auriculaires Denon AH-C830NCW à réduction de bruit sont disponibles à 159 € ; les écouteurs sans fil Denon AH-C630W à 99 €.